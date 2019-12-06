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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.19 19:30

Лучших добровольцев ЗАТО Александровск по итогам уходящего года отметили заслуженными наградами

Быть добрым тоже нужно учиться, как математике или физике, уверены добровольцы большого ЗАТО. И лучше всего этому учат поступки – твои собственные и других людей. Ярослава Мусатова занимается общественно-полезной деятельностью много лет. В клубе «Высокое напряжение» они организуют акции и флешмобы для тех, кто нуждается в помощи и сострадании. Уже сейчас волонтеры готовятся поздравить ребят из Центра реабилитации с Новым годом.

Ярослава Мусатова, волонтёр клуба «Высокое напряжение» (г. Снежногорск): «Дети нам рассказывают, что они хотят на Новый год. Для них этот праздник - волшебство, чудо, они хотят, чтобы у них исполнились желания. И волонтёры помогают собрать людей, которые готовы исполнить желания детей, чтобы они верили в сказку».

Врученные в День волонтера награды – это общественное признание, которое даёт добровольцам понять, что они всё делают правильно.

Ярослава Мусатова, волонтёр клуба «Высокое напряжение» (г. Снежногорск): «Для меня волонтёрство - это не работа, не хобби. Я получаю от этого удовольствие. Мне нравится помогать людям, их поддерживать, реализовывать свои мечты. Я хочу стать международным волонтёром, помогать людям в  других странах. Это реально здорово, что ты можешь помочь человеку, а он сказать в ответ: «Спасибо».

Даниил Сергеев, волонтёр организации «Волонтёры «Дриады» (г. Снежногорск): «За два года это стало для меня образом жизни. Мне нравится видеть эмоции людей, когда им помогаешь, проводить мероприятия. Это всегда весело. Это общение с людьми, это новый опыт. Я этим доволен, дальше собираюсь в университет поступать, продолжать волонтёрскую деятельность».

Родители и кураторы общественных организаций с удовольствием наблюдают как развиваются и растут в детях особые качества. Качества, присущие хорошему человеку.

Ксения Ковалёва, волонтёр организации «Импульсы Севера» (г. Полярный): «Для этого нужно, я считаю, доброта, честность, целеустремлённость, позитивность. В ходе волонтерской деятельности нам самим приходится участвовать в мероприятиях,  проявлять свою инициативу».

А тем, кто только встал на путь добровольчества, сегодня вручили волонтёрские книжки. Возможно, в следующем году помимо улыбок и благодарности они будут получать заслуженные награды.

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