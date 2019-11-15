Лучших мурманчан-призывников направили в бригаду морской пехоты

20 призывников сегодня торжественно отправили в посёлок Спутник прямиком из зала заседаний городского Совета депутатов. Это лучшие ребята, получившие путёвки-направления в часть, дислоцированную в Печенгском районе от главы Мурманска - самые подготовленные и спортивные призывники города.

Тимофей Груздов о службе в 61-й отдельной Киркенесской краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота мечтал со школы. В военкомате настойчиво просился именно в эту часть. Парню пошли на встречу, сегодня он получил долгожданную путёвку в Спутник из рук заместителя главы муниципального образования город Мурманск.

«Срочная служба нужна, чтобы приобрести некий стержень, стать самостоятельнее, - говорит Тимофей Груздов, призывник, - обрести дисциплину, потому что на гражданской жизни этого не получится».

Всего чести получить путёвки главы Мурманска в бригаду морской пехоты удостоились 20 человек. Это самые подготовленные из призывников, физически крепкие, имеющие спортивные разряды, бойцы и биатлонисты. Большинство из них в будущем либо продолжат службу как контрактники, либо планируют уйти работать в силовые структуры.

Соглашение о том, что 61-я отдельная Киркенесская краснознамённая бригада морской пехоты Северного флота будет принимать определённое число ребят по квоте главы муниципального образования заключили ещё в 2000 году. С тех пор в Спутник на службу направили более 700 призывников.

«Это событие для нас всегда волнительный момент. Мы отправляем лучших из лучших, - говорит Игорь Морарь, заместитель главы муниципального образования город Мурманск. – В этом году мы отправляем 20 наших ребят служить. Это подготовленные ребята, с хорошей физической подготовкой, с соответствующими навыками. Поэтому мы уверены, что у них будет всё хорошо на службе. Будем ждать их обратно. Уверены, они достойно представят наш город-герой».

В зале были и гордые за своих детей родители будущих морпехов. После торжественной части ребятам предоставили возможность проститься с ними. Также каждому призывнику вручили подарки с символикой города Мурманска.