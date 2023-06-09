День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.06.23 19:30
Лучших школьников пригласили на торжественное вручение паспортов в зал заседаний администрации Октябрьского административного округа города Мурманска
Юные северяне получили свой первый документ, удостоверяющий личность.
В преддверии Дня России 17 юным жителям Мурманска вручили их первый паспорт. Этот документ – шаг к взрослой жизни, полной не только свобод, но и ответственности.
Слава Волошин, школьник: «Радость, удивление небольшое».
В торжественной церемонии приняли участие ребята, имеющие достижения в учёбе, спорте, искусстве и общественной деятельности.
Михаил Шлапак, врио начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области: «Уважаемые ребята, сегодня вы становитесь полноправными гражданами нашей великой страны, с великой историей. Этот факт знаменует начало вашего взросления и самостоятельности».
После вручения паспортов, участники встречи сделали коллективное фото на память.
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Последние комментарии
Ирина
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Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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