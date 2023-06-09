Лучших школьников пригласили на торжественное вручение паспортов в зал заседаний администрации Октябрьского административного округа города Мурманска

Юные северяне получили свой первый документ, удостоверяющий личность.

В преддверии Дня России 17 юным жителям Мурманска вручили их первый паспорт. Этот документ – шаг к взрослой жизни, полной не только свобод, но и ответственности.

Слава Волошин, школьник: «Радость, удивление небольшое».

В торжественной церемонии приняли участие ребята, имеющие достижения в учёбе, спорте, искусстве и общественной деятельности.

Михаил Шлапак, врио начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области: «Уважаемые ребята, сегодня вы становитесь полноправными гражданами нашей великой страны, с великой историей. Этот факт знаменует начало вашего взросления и самостоятельности».

После вручения паспортов, участники встречи сделали коллективное фото на память.