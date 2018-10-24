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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.18 19:30

Лучших сотрудников мурманского предприятия «Электротранспорт» наградили

В преддверии профессионального праздника - Дня работников автомобильного транспорта, наградили лучших сотрудников мурманского предприятия «Электротранспорт».

На улицы города скоро выйдет еще один новый троллейбус. Он оборудован в соответствии с самыми современными требованиями. Несмотря, на низкопольную конструкцию, ограничивающую компоновку в салоне стало больше места и кресел, что создаст дополнительный комфорт пассажирам. Каждая такая машина стоит 14 миллионов рублей.

И новички, и опытные водители, которым знакомы разные модификации электротранспорта, оценили новые машины по достоинству. Александр Стрюков больше сорока лет трудится на предприятии и знает свою работу как нельзя лучше, говорит, что сначала садиться за руль нового троллейбуса непривычно, а потом и вставать не хочется, настолько хороши и удобны современные транспортные средства.

В последнее воскресенье октября в России отмечается Международный День работников автомобильного транспорта. Каждый год жители и гости Мурманска совершают больше 40 миллионов поездок на автобусах и троллейбусах, а заботятся об этом 1532 сотрудника предприятия. Для каждого из них предстоящий праздник по-настоящему особенный день.

В преддверии профессионального праздника на торжественном собрании коллектива предприятия наградили лучших сотрудников. Нелегкую профессию водителя троллейбуса часто выбирают хрупкие женщины. Мария Ольховская, которая сегодня в числе награжденных, вот уже тринадцать лет управляет машиной длиной более 12 метров.

Фотографии тех, кто добросовестно трудится на благо родного города украсят доску почета на ближайший год.

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