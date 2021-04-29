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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.21 19:30

Лучших сотрудников «Мурманскводоканала» наградили за ликвидацию аварии в Никеле

Лучших сотрудников «Мурманскводоканала» отметили благодарственными письмами.

Напомним, в марте из-за обрушения эстакады, по которой проходил водовод, посёлок остался без воды. Опытные специалисты смогли оперативно и качественно устранить последствия аварии в Никеле. 

Лучших сотрудников «Мурманскводоканала» чествуют в столице Заполярья. Это рабочие, которые самоотверженным трудом устраняли последствия крупной коммунальной аварии. В Никеле 27 марта эстакада, по которой был проложен трубопровод, обрушилась и жители посёлка остались без воды.

Андрей Кузнецов, глава Печенгского муниципального округа: «После ликвидации аварии, когда было восстановлено водоснабжение, нами было принято решение направить руководителям всех организаций и учреждений, всем, кто принимал участие в ликвидации аварии, благодарственные письма сотрудникам, кто участвовал в ликвидации ЧП».

В сложнейших условиях специалистам «Мурманскводоканала» удалось проделать колоссальный объём работ и справиться с поставленной задачей в максимально сжатые сроки.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Надо понимать, что такие ситуации могут произойти в Мурманске везде. И не надо никого ругать - это жизнь. Они могут ещё где-то произойти, конечно, но мы всегда можем помочь».

Плечом к плечу, действуя максимально слаженно и приложив накопленный годами опыт, рабочие смонтировали более 300 метров нового трубопровода.   Специалисты, вернувшие 11 тысячам человек холодную и горячую воду, героями себя не чувствуют, тем не менее понимают насколько значим их труд. 

Андрей Егоров, сотрудник «Мурманскводоканала»: «Это всё повседневное. Мы работаем и постоянно сталкиваемся с такими повреждениями и авариями».

Иван Хрол, сотрудник «Мурманскводоканала»: «Мы чувствуем, что всегда должны быть впереди, потому что вода - это самое главное для человечества».

Выбор на установку пластиковых труб пал неспроста. По словам главного инженера организации, у них повышенный срок службы.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Она легче, чем стальная, её можно подогнуть, с ней проще работать, гораздо проще спаять. Мы убедили Минэнерго, что пнд-труба предпочтительнее в этом вопросе, мы туда отправили материалы».

Коллектив «Мурманскодоканала» в очередной раз показал высокий класс подготовки и профессионализм. И доказал, что для них на первом месте не только обеспечение жителей водой, но и внедрение новых технологий.

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Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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