Лучших сотрудников отметили премиями на судоремонтном заводе Александровска

По итогам профессионального конкурса денежными выплатами отмечены 12 специалистов и 3 бригады СРЗ «Нерпа».

Например, молодой специалист, токарь Алексей Клыков на судоремонтном заводе трудится четвертый год. Парень точно знает, за что его отметили денежной премией и присвоили почётное звание «Лучший работник года».

Алексей Клыков, токарь цеха № 4 судоремонтного завода «Нерпа»: «Нужно проявлять себя с хорошей стороны: не делать брака, сдавать качественно и в срок продукцию».

За инициативность и профессионализм инженер-конструктор-технолог Антон Серкин также награждён премией. Больше всего специалисту нравится работа на производстве, а не в проектной мастерской.

Антон Серкин, инженер-конструктор-технолог инженерного центра судоремонтного завода «Нерпа»: «Хорошо, что работаешь непосредственно с железом: на заказы ходишь, по цехам».

В этом году соревнования среди молодых работников посвящены юбилею завода, в 2020 году «Нерпе» исполнится 55 лет. Рост производства во многом связан с ценными кадрами, в том числе и целыми рабочими династиями. Например, в цехе номер 15, бригада которого заняла первое место в профессиональном конкурсе, трудится гуммировщик Роман Шайхутдинов. Мужчина пошёл по стопам отца и ни разу о выборе профессии не пожалел.

Роман Шайхутдинов, гуммировщик судовой бригады № 205 цеха № 15 судоремонтного завода «Нерпа»: «Куда интереснее смотреть на то, когда сдаёшь заказ. Видишь плоды своих трудов, то, что ты делал».

Профессиональный конкурс, как и многие другие состязания среди работников «Нерпы», появился благодаря Совету молодёжи и возглавлявшему его на протяжении 6 лет руководителю Олегу Ветштейну.

Олег Ветштейн, экс-председатель Совета молодёжи судоремонтного завода «Нерпа»: «Помимо основной работы плюсом является активное участие в жизни подразделения. Это всё идёт в зачёт к тем критериям, которые оцениваются на протяжении года, если мы говорим о конкурсе «Лучший по профессии».

На этой неделе правление Олег передал молодому поколению, никаких сожалений при этом экс-председатель не чувствует. Во-первых, потому что готов помогать, а во-вторых, в новом главе Совета он уверен на все сто.

Александр Вавилин, председатель Совета молодёжи судоремонтного завода «Нерпа»: «Я уже не первый год состою в Совете молодёжи, поэтому знакома мне вся эта процедура, все моменты и нюансы организации мероприятий».

Новый председатель уже активно готовится к организации традиционного соревнования по зимней рыбалке, которое намечено на середину марта.