Лучших спасателей определили Чемпионат государственной противопожарной службы Мурманской области и Первенство регионального ВДПО по пожарно-спасательному спорту

В пожарно-спасательной части №4 состоялся Чемпионат государственной противопожарной службы Мурманской области и Первенство регионального всероссийского добровольного пожарного общества по пожарно-спасательному спорту.

В финальный день участникам предстояло преодолеть самые сложные и зрелищные этапы. Подъём по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни – это не просто проверка физической силы, а испытание на концентрацию и скорость реакции.

Кульминацией дня стало боевое развертывание. Включающее сборку и запуск мотопомпы, прокладывание рукавной линии и подачу воды на условный пожар, что требует от команды максимальной слаженности.

По итогам соревнований победителей наградили за их профессионализм и отличные результаты.