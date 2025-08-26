Лучших участников проекта «Работа рядом» отметил губернатор

В молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» торжественно подвели итоги летнего трудоустройства несовершеннолетних по губернаторскому проекту «Работа рядом». 50 самых активных ребят, проявивших себя на первой работе, получили личные благодарности от главы региона Андрея Чибиса.

Убирали улицы, облагораживали территории, учились работать в команде и зарабатывали свои первые личные деньги.

Кто-то летом отдыхает, а эти молодые люди и девушки решили получить трудовой опыт. Всего в Мурманске успели поработать более 1300 подростков. Школьников задействовали на 11 предприятиях и организациях города.

Даниил Матвейчук, участник проекта «Работа рядом»: «Убирал улицы, подметал, работал лопатой».

Ксения Могила, участник проекта «Работа рядом»: «Я работала на Семёновском озере, на лодочной станции. Мы там разносили жилеты, подавали их посетителям, потом забирали. Точно также выдавали жетоны и обратно их относили».

Максим Локтев, участник проекта «Работа рядом»: «Убирал грязь метлой и лопатой. Иногда, когда косили траву, приходилось граблями работать».

Первая работа учит самостоятельности, а первый заработок – бережно относиться к финансам и рационально тратить деньги. К слову, многие ребята потратили свою зарплату на подготовку к школе.

Роман Тюхаев, участник проекта «Работа рядом»: «Купил одежду себе, для компьютера что-то и для школы, маме помог».

Максим Локтев, участник проекта «Работа рядом: «Деньги на подготовку к школе себе и брату».

В этом году первая зарплата ребят, трудившихся по проекту «Работа рядом», составила от 26 до 43 тысяч рублей в месяц с учётом материальной поддержки из областного бюджета.

Юлия Рябинова, директор Центра занятости населения Мурманской области: «Всегда у нас огромное количество желающих среди подростков».

Работа – лучший катализатор для коммуникации. Совместный труд объединяет, так что летняя компания помогла ещё и наладить дружеские связи среди молодёжи.

Ксения Могила, участница проекта «Работа рядом»: «Эта работа мне очень понравилась, получен интересный опыт. Мне очень понравился коллектив, сам процесс работы. Я там познакомилась с большим количеством людей, они мне очень понравились, атмосфера была очень дружеская».

Несмотря на юный возраст молодёжь свои обязанности выполняла добросовестно.

57 особенно отличившихся ответственным отношением к делу ребят отметил личной благодарностью и вручил подарки губернатор Андрей Чибис. Затем в неформальной обстановке глава региона ответил на все вопросы юных работников и их родителей. А также рассказал о своём первом трудовом опыте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самое главное, даже не деньги. Деньги, конечно, мотиватор. …Это даёт шанс нашим ребятам стать успешными и собранными».

Теперь молодёжь с нетерпением ждёт следующий старт летней компании. Тем более, что губернатор заверил ребят, что проект «Работа рядом» обязательно продолжат и в следующем году, а для каждого подростка найдётся вакансия.