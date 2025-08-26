Лучших участников проекта «Работа рядом» отметил губернатор
Убирали улицы, облагораживали территории, учились работать в команде и зарабатывали свои первые личные деньги.
Кто-то летом отдыхает, а эти молодые люди и девушки решили получить трудовой опыт. Всего в Мурманске успели поработать более 1300 подростков. Школьников задействовали на 11 предприятиях и организациях города.
Даниил Матвейчук, участник проекта «Работа рядом»: «Убирал улицы, подметал, работал лопатой».
Ксения Могила, участник проекта «Работа рядом»: «Я работала на Семёновском озере, на лодочной станции. Мы там разносили жилеты, подавали их посетителям, потом забирали. Точно также выдавали жетоны и обратно их относили».
Максим Локтев, участник проекта «Работа рядом»: «Убирал грязь метлой и лопатой. Иногда, когда косили траву, приходилось граблями работать».
Первая работа учит самостоятельности, а первый заработок – бережно относиться к финансам и рационально тратить деньги. К слову, многие ребята потратили свою зарплату на подготовку к школе.
Роман Тюхаев, участник проекта «Работа рядом»: «Купил одежду себе, для компьютера что-то и для школы, маме помог».
Максим Локтев, участник проекта «Работа рядом: «Деньги на подготовку к школе себе и брату».
В этом году первая зарплата ребят, трудившихся по проекту «Работа рядом», составила от 26 до 43 тысяч рублей в месяц с учётом материальной поддержки из областного бюджета.
Юлия Рябинова, директор Центра занятости населения Мурманской области: «Всегда у нас огромное количество желающих среди подростков».
Работа – лучший катализатор для коммуникации. Совместный труд объединяет, так что летняя компания помогла ещё и наладить дружеские связи среди молодёжи.
Ксения Могила, участница проекта «Работа рядом»: «Эта работа мне очень понравилась, получен интересный опыт. Мне очень понравился коллектив, сам процесс работы. Я там познакомилась с большим количеством людей, они мне очень понравились, атмосфера была очень дружеская».
Несмотря на юный возраст молодёжь свои обязанности выполняла добросовестно.
57 особенно отличившихся ответственным отношением к делу ребят отметил личной благодарностью и вручил подарки губернатор Андрей Чибис. Затем в неформальной обстановке глава региона ответил на все вопросы юных работников и их родителей. А также рассказал о своём первом трудовом опыте.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самое главное, даже не деньги. Деньги, конечно, мотиватор. …Это даёт шанс нашим ребятам стать успешными и собранными».
Теперь молодёжь с нетерпением ждёт следующий старт летней компании. Тем более, что губернатор заверил ребят, что проект «Работа рядом» обязательно продолжат и в следующем году, а для каждого подростка найдётся вакансия.