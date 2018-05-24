Лучших выпускников мурманских школ поздравил глава города

Глава администрации Андрей Сысоев встретился с 25 самыми талантливыми и одаренными выпускниками мурманских школ.

Едва ли большинство учеников школ могут похвастаться таким впечатляющим списком достижений, как эти ребята. К 11-му классу воспитанница гимназии № 9 Татьяна Зимина ни один раз становилась победителем и занимала призовые места на олимпиадах по обществознанию, русскому языку и праву. Много медалей чего-то да значат, как минимум, потраченного времени на учёбу. Пока одни усердно и сверх меры сидят за учебниками, другие проводят досуг как угодно, но только не штудируя очередную теорему или правило правописания.

Парадоксально, но любовь к школе и успехи в учёбе ещё не гарантируют счастливого безбедного будущего. Конечно, 25 лучших выпускников Мурманска, которые сегодня собрались на встречу с главой города, обязательно поступят в хорошие институты или университеты и обязательно выберут самую востребованную на рынке труда профессию. И, как оказалось, современная молодёжь, в отличие от своих родителей, когда-то мечтавших стать космонавтами, теперь мыслит куда более приземленно.

- Каждый из них - это перечень побед и очень разносторонних, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Я всегда об этом говорю, когда мы встречаемся: какое образование ребята не получили в будущем, хочется, чтобы они вернулись в наш город.