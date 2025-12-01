Лучшим терапевтам Мурманской области вручили Национальную премию «Врач с большой буквы»

Раньше премию «Врач с большой буквы» вручали медикам разных специальностей за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании помощи пациентам с COVID-19. В этом году чествуют терапевтов больниц нашего региона.

Анна Науменко, директор Мурманского филиала страховой организации: «Мы отбирали лауреатов на основании выборок, по нашим реестрам смотрели, сколько пациентов обслужил тот или иной врач. А сегодня пять лучших врачей-терапевтов получают награду».

Лучшие участковые терапевты пройдут 5-дневную стажировку в Москве на клинической базе ведущего научного центра страны в области кардиологии, где они смогут познакомиться друг с другом, обменяться знаниями в медицине и освоить с ведущими экспертами современные методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Врачи терапевты – это уникальные специалисты, обладающие множеством качеств. Это глубокие знания не только по терапии, но и по хирургии, эндокринологии, кардиологии, неотложной помощи, это ещё и психологическая помощь пациенту. Поэтому мы очень рады тому, что проводятся такие мероприятия, будем надеяться, что они сохранятся и в будущем».

За плечами каждого специалиста путь полный вызовов, уникальных случаев и слов благодарности от пациентов.

Ирина Попова, участковый терапевт поликлиники Оленегорской центральной городской больницы: «За столько лет работы впервые попадаю на такую церемонию. Мне это очень приятно, хочется работать дальше».

Любовь к работе и преданность своему делу мотивирует врачей двигаться вперед, преодолевая любые трудности.