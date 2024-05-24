Лучшим выпускникам Мурманска в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные медали «За достижения в образовании»

26 лучших учеников Мурманска встретились с главами города, чтобы задать свои вопросы и предложить идеи для развития областного центра.

Лучшие выпускники мурманских школ встретились с главами администрации и муниципального образования города. Во время встречи они задали градоначальникам волнующие вопросы и предложили свои идеи для развития столицы Арктики.

26 лучших учеников Мурманска встретились с главами города, чтобы задать свои вопросы и предложить идеи для развития областного центра.

Юлия Малицкая, выпускница школы №36 г. Мурманска: «Я преуспела в общественной деятельности, я являюсь представителем федерального совета «Первых» от Мурманской области и активно развиваю «Движение Первых» в нашем регионе».

Среди приглашенных на встречу были выпускники, добившихся успехов в олимпиадах, научно-исследовательской деятельности, творчестве, спорте и образовательно-социальных проектах. Например, Овчинникова София двукратный призёр Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

София Овчинникова, выпускница Мурманского международного лицея: «Заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников проводятся в разных регионах России. В Мурманске ещё ни разу не были, поэтому постоянно приходится ездить в другие города на олимпиады. Было бы здорово, если бы в нашем регионе тоже была бы возможность поучаствовать».

Виктории Круглиной из кадетского класса при следственном комитете учеба помогла определиться с будущей профессией. Она мечтает стать дипломатом. Девушка любит общаться с людьми, уверена, что с любым найдёт общий язык.

Виктория Круглина, ученица лицея №2: «Помимо общеобразовательной программы мы имеем историко-правовой уклон. Кроме того, мы имеем некоторые, так скажем, элективы, связанные с деятельностью конкретно следственного комитета. Есть некоторые практические занятия, например, мы осваивали детектор лжи».

Лучшим выпускникам Мурманска вручили дипломы и памятные медали «За достижения в образовании».