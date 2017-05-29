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День за днём с «Арктик-ТВ»29.05.17 19:30

Лучшим жителям Мурманской области правительственные награды вручила глава региона

Всего один год остался до большого юбилея - в мае 2018 года Мурманской области исполнится 80 лет. А пока жители региона отмечали 79-ю годовщину. В честь праздника в городе-герое губернатор вручала высокие государственные награды тем, кто трудится в Заполярье, среди них металлурги, шахтеры, спасатели, врачи, актеры.

Михаил Назаров -  один из тех, кто на протяжении последних 20 лет работает на одной из самых старых шахт, расположенных в Печенгском районе Каула-Котсельваара. Этот рудник ещё в 30-х годах прошлого века основали финны. Такие специалисты как Михаил обеспечивают  металлом буквально весь мир. Например,  заполярный никель, добытый на Кольском полуострове, использует даже при чеканке американских монет. В честь 79-летия Мурманской области Михаил Евгеньевич удостоен почётного звания  «Заслуженный шахтёр России». К награде он относится с восторженными, но сдержанными чувствами.

- Я думаю, что это награда не только моя. Я думаю, что это заслуга всего нашего коллектива и оценка нашего участка, нашего рудника, - говорит Михаил Назаров, заслуженный шахтёр РФ. - Я не считаю, что это именно моя награда.

Северянин Михаил Холодов так же связан с производством. Большую часть жизни он отработал на комбинате в Мончегорске, а совсем недавно вышел на заслуженный отдых, отдав профессии более 40 лет. Ветеран плавильного цеха официально стал залуженным металлургом.

- Мы производим металл для страны, обороноспособность России напрямую зависит от нашей деятельности. Никель идёт на броневую сталь для танковых листов. Медь, кобальт и все остальные металлы идут на производство всевозможных материалов, включая и электротехническую промышленность, - отмечает Михаил Холодов, заслуженный металлург РФ.

За последние годы промышленное производство в нашем регионе выросло на 15% и это несмотря на довольно нестабильные условия в экономике страны и мира. Ещё несколько лет назад никто и представить не мог, что Мурманск будет одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов на Севере России. И речь не только о крупных арктических транспортных проектах, но и туристической отрасли, которая переживай настоящий бум. При этом бюджет  региона на 70 процентов остаётся социально ориентированным.

- Даже в самое трудное время мы с вами сохранили рост в экономике и социальной сфере, сегодня область твёрдо стоит на ногах, - отметила в своём выступлении во время торжественного вечера в ДК имени С.М, Кирова. Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Каждому из вас, дорогие земляки, я хочу сказать: «Спасибо за честный и добросовестный труд, за личный вклад в процветание нашего края, за сотрудничество и конструктивную критику!».

За положительными цифрами статистики, роста прибыли предприятий, а соответственно и налоговых отчислений в региональную казну,  стоят обычные люди - рабочие, моряки, персонал учреждений - образования, культуры, медицины. Своим успехам - большим стройкам, открытию месторождений и развитию экономики - область обязана жителям, которые, несмотря на плохой климат и долгую зиму, не приняли решение в один момент всё бросить и уехать в более уютные и тёплые карая, где нет полярной ночи, северных сияний и летнего солнца, которое светит круглые сутки.

 

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