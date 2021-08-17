Лучший дом для северян – это частный дом!

К такому вывод пришли организаторы опроса «Какой дом хотят жители Заполярья».

Опрос проводился Центром содействия жилищному строительству Мурманской области. Всего было проинтервьюировано почти 2 тысячи человек, самой активной группой населения оказались женщины –78% от общего числа респондентов.

Тенденция к желанию переехать в частный дом появилась не так недавно. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет отмечают важность транспортной доступности будущего жилья, и не задумываются о качестве отделки. Люди с детьми хотели бы купить дом с тремя спальнями и чистовой отделкой, а лица предпенсионного возраста и пенсионеры хотели бы, чтобы их будущий дом находился рядом природой.

Опрос длился весь июль, проходил в Мурманске, Североморске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше и других населённых пунктах нашего региона.

Анна Баранова, заместитель генерального директора АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области»: «В настоящий момент по поручению губернатора Мурманской области мы разрабатываем меры поддержки, направленные на улучшение жилищных условий граждан. Как раз данные, полученные в ходе опроса, мы будем использовать для того, чтобы оценить, что действительно необходимо жителям Мурманской области и предоставить те меры поддержки, которые будут актуальны для всех граждан».