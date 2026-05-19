«Лучший по профессии»: в Мурманске определяют лучшего токаря среди опытных мастеров

На базе индустриального колледжа организован региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В номинации «Токарь» за звание лучшего боролись восемь специалистов предприятий судоремонта, промышленности и энергетики. Все они – мастера со стажем.

Участникам конкурса «Лучший по профессии» за три часа нужно было сдать теорию и выполнить практическое задание – изготовить сборную деталь из сложных элементов по чертежу. Надо отметить, что в этом году испытание усложнили.

Виктор Олькин, заведующий отделением машиностроения и транспорта Мурманского индустриального колледжа: «В прошлом году эксперту пожаловались, что слишком легко, поэтому в этом году им дают задание, которое сложнее, чем даже на всероссийском уровне».

Инна Бочкарева, токарь четвёртого разряда и первая представительница прекрасного пола на таких соревнованиях. Несмотря на сложность, она любит свою профессию и совсем не считает её мужской.

Инна Бочкарева, участница конкурса «Лучший по профессии»: «Этому учишься всю жизнь, постоянно что-то новое прилетает. Интересная профессия. У нас есть такие ювелирные детальки, которые ассоциируются только с женщиной».

Антон Болбатов на конкурсе в третий раз. Делится, что участие в нём повышает профессионализм - ведь всегда полезно сделать что-то новое и понаблюдать за опытными коллегами. На вопрос, как стать хорошим мастером, Антон отвечает уверенно.

Антон Болбатов, участник конкурса «Лучший по профессии»: «Если работа нравится, то надо практиковаться и опыт придёт. Важно, чтобы профессия нравилась, важно найти своё дело».

Конкурс профмастерства в России проводят с 2012 года, а в прошлом году он получил мощную перезагрузку: число номинаций выросло с пяти до двадцати пяти. Испытание стало частью национального проекта «Кадры».

Максим Ромащенко, начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Токари востребованы в регионе, спрос на них достаточно велик. Для нас это особая номинация, конкурс начался именно с неё. Пять из восьми участников этого конкурса уже были на соревнованиях прошлых лет, так как конкурс интересен им и важен».

Победитель регионального этапа получит денежный приз от Мурманской области, право представить регион на федеральном финале и побороться за один миллион рублей.