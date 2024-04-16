В этом году для северян пройдёт более 100 мероприятий, направленных на экологическое просвещение«Я работаю в туризме»: мурманчан приглашают на ярмарку вакансий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.24 19:30

Луганский музыкально-драматический театр покажет свои спектакли на сцене Мурманского областного театра кукол

В столицу Заполярья актёры приехали в рамках проекта «Большие гастроли».

В Мурманск с «Большими гастролями» приехали артисты Луганского музыкально-драматического театра имени Голубовича. В столице Заполярья они покажут спектакли «Бабий бунт» и рок-оперу «Распятая юность».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «В рамках федеральной программы «Большие гастроли» к нам приехал в гости и покажет свои спектакли Луганский академический музыкально-драматический театр имени Михаила Голубовича. Они у нас впервые. Для нас это большое событие, мы начинаем только их гастроли, они у нас играют первые спектакли».

Луганские артисты не ожидали такой встречи и сюрпризов, которые им подготовили коллеги из Мурманского областного театра кукол.

Анатолий Яворский, главный режиссёр Луганского академического музыкально-драматического театра им. Голубовича: «Нас прекрасно встретили, у нас была обзорная экскурсия. Очень интересно рассказали о Мурманске. А потом мы приехали в гостиницу, где нас встретили артисты театра и это было очень тепло и, самое главное, неожиданно. Мы думали, что зайдём, сейчас паспорта сдадим, да, и всё. А тут целое представление».

Первый спектакль артистов уже успел произвести впечатление на зрителей. Мурманчане увидели рок-оперу по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». История рассказывает о реальных событиях, происходивших в Великую Отечественную войну и о подвиге, который совершили молодогвардейцы.

Анатолий Яворский, главный режиссер Луганского академического музыкально-драматического театра им. Голубовича: «У нас была такая традиция в театре – каждые пять лет, под юбилей, мы выдавали что-нибудь о «Молодой гвардии». И либо по Фадееву, либо делали какие-то инсценировки. Театрализованная постановка по мотивам «Распятая юность» - это стопроцентный продукт нашей Луганщины».

Второй спектакль – музыкальная комедия «Бабий бунт» создан по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова и намного веселее, чем «Молодая гвардия».

Наталья Стародубцева, актриса Луганского академического музыкально-драматического театра им. Голубовича: «Это же комедия! Настя, которая бунтарка, решила всех женщин научить, как нужно жить».

А жить и работать коллективу Луганского театра приходилось, да, и сейчас приходится в сложных условиях.

Виталий Балджи, директор Луганского академического музыкально-драматического театра им. Голубовича: «Было, конечно, интересное время: когда едешь на работу и не знаешь, как твой дом. Приезжаешь на работу – не знаешь, как он там, и твои близкие не знают, как ты там, потому что связи не было. Только визуально можно было предполагать, куда прилетело и как прилетело».

Но, несмотря на всю серьёзность ситуации, артисты не унывают и ставят задорные постановки, с которыми гастролируют по всей стране. А турне у них большое: после спектаклей в Мурманске коллектив отправятся в Оленегорск, Мончегорск, Петрозаводск и завершит своё творческое путешествие в Санкт-Петербурге.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)I квартал 2024 года на рынке труда: где особенно нужны люди, какие специалисты в дефиците, как растут зарплаты, — обзор сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Что делает твоя жена». Художественный сериал, 7 серия (16+)23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый четвёртый работающий россиянин не решается просить прибавки к зарплате-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 49 копеек, евро – на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Усилена административная ответственность за нарушение правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика