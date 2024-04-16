Луганский музыкально-драматический театр покажет свои спектакли на сцене Мурманского областного театра кукол

В столицу Заполярья актёры приехали в рамках проекта «Большие гастроли».

В Мурманск с «Большими гастролями» приехали артисты Луганского музыкально-драматического театра имени Голубовича. В столице Заполярья они покажут спектакли «Бабий бунт» и рок-оперу «Распятая юность».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «В рамках федеральной программы «Большие гастроли» к нам приехал в гости и покажет свои спектакли Луганский академический музыкально-драматический театр имени Михаила Голубовича. Они у нас впервые. Для нас это большое событие, мы начинаем только их гастроли, они у нас играют первые спектакли».

Луганские артисты не ожидали такой встречи и сюрпризов, которые им подготовили коллеги из Мурманского областного театра кукол.

Анатолий Яворский, главный режиссёр Луганского академического музыкально-драматического театра им. Голубовича: «Нас прекрасно встретили, у нас была обзорная экскурсия. Очень интересно рассказали о Мурманске. А потом мы приехали в гостиницу, где нас встретили артисты театра и это было очень тепло и, самое главное, неожиданно. Мы думали, что зайдём, сейчас паспорта сдадим, да, и всё. А тут целое представление».

Первый спектакль артистов уже успел произвести впечатление на зрителей. Мурманчане увидели рок-оперу по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». История рассказывает о реальных событиях, происходивших в Великую Отечественную войну и о подвиге, который совершили молодогвардейцы.

Анатолий Яворский, главный режиссер Луганского академического музыкально-драматического театра им. Голубовича: «У нас была такая традиция в театре – каждые пять лет, под юбилей, мы выдавали что-нибудь о «Молодой гвардии». И либо по Фадееву, либо делали какие-то инсценировки. Театрализованная постановка по мотивам «Распятая юность» - это стопроцентный продукт нашей Луганщины».

Второй спектакль – музыкальная комедия «Бабий бунт» создан по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова и намного веселее, чем «Молодая гвардия».

Наталья Стародубцева, актриса Луганского академического музыкально-драматического театра им. Голубовича: «Это же комедия! Настя, которая бунтарка, решила всех женщин научить, как нужно жить».

А жить и работать коллективу Луганского театра приходилось, да, и сейчас приходится в сложных условиях.

Виталий Балджи, директор Луганского академического музыкально-драматического театра им. Голубовича: «Было, конечно, интересное время: когда едешь на работу и не знаешь, как твой дом. Приезжаешь на работу – не знаешь, как он там, и твои близкие не знают, как ты там, потому что связи не было. Только визуально можно было предполагать, куда прилетело и как прилетело».

Но, несмотря на всю серьёзность ситуации, артисты не унывают и ставят задорные постановки, с которыми гастролируют по всей стране. А турне у них большое: после спектаклей в Мурманске коллектив отправятся в Оленегорск, Мончегорск, Петрозаводск и завершит своё творческое путешествие в Санкт-Петербурге.