Луковицы с сим-картами не прошли проверку

Заключенным из ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 пытались передать запрещенные подарки необычным способом – сим-карты доброжелатели спрятали во внутрь головки лука.

Сотрудники отдела безопасности при досмотре посылки, поступившей на имя осужденного от жителя Московской области, обнаружили запрещенные для использования предметы – три сим-карты.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.