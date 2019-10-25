Лусинэ Геворкян: «Рок – это драйв и безудержный кураж»

На телеканале «Арктик-ТВ» можно посмотреть интервью и обзоры концертов, которые дают известные музыканты в Мурманске. Своим архивом видео любезно поделились с нами участники проекта «Реальный регион».

В этом году группа «Луна» празднует 10-летие. Из молодой рок-банды музыканты выросли в одну из самых успешных рок-групп на российской сцене.

Бессменная фронтвумен коллектива Лусинэ Лу Геворкян поделится секретами, как стать настоящей рок-звездой. Для начала она расскажет, с какого возраста можно приобщать детей к живым концертам.

- Это бред полный тащить с собой ребёнка туда, где бухают, курят. На концерт поп или хип-хоп коллектива тащить трёх-, пяти-, шестилетнего ребёнка - это полный эгоизм. В какой-нибудь Европе за это лишили бы родительских прав. И правильно бы сделали.

- Рок – это драйв и безудержный кураж. И без этого на концерте не обойтись. Но насколько травмоопасно быть рок-звездой?

- Нужно понимать, как это сделать, чтоб никого не поранить коленом, пяткой или локтем. Хотя это не самое важное, о чем надо думать на рок-концерте, потому что люди приходят устраивать слэм, они должны быть к этому готовы.

Проект «Реальный регион» теперь и в эфире «Арктик-ТВ». Ближайший выпуск программы увидите совсем скоро на нашем телеканале. Следите за эфирами, чтобы не пропустить всё самое интересное.