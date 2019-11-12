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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.19 19:30

Льву Клюшникову «Неба» мало!

Телеканал «Арктик-ТВ» совместно с Центром поддержки предпринимательства запускает цикл сюжетов про молодых бизнесменов Мурманской области. Это люди, которые не побоялись риска и решили работать на себя. Несмотря на трудности, они открыли своё дело при помощи Центра поддержки предпринимательства или же получили другую поддержку. Сегодня мы расскажем про руководителя батутного парка «Небо».

Несколько лет назад Льву Клюшникову пришла в голову идея: почему бы не начать работать на себя? Лев проанализировал рынок предложений Заполярья, а также изучил опыт других регионов. В итоге пришёл к выводу, что городу не хватает площадки, на которой можно было бы совместить и спорт, и развлечения. Так появился батутный парк «Небо».

«В 2015 году В России стало открываться очень много батутных парков. Мы с компаньоном посетили несколько из них. Нам очень понравилась эта идея. Но не понравилось, как она была реализована в других местах, которые мы посмотрели, - рассказывает Лев Клюшников, директор парка отдыха «Небо». - Это были какие-то спортивные площадки для тренировки гимнастов, акробатов. Хотя прыжки на батуте дарят большое количество эмоций, выброс эндорфинов. Понятно, что играть на батуте нравится и  взрослым, и детям».

Компаньоны накопили денег и открыли в Мурманске свой - правильный батутный парк. В нём, утверждает Лев, шире спектр услуг, да и программы подходят разным возрастным группам. Получился семейный центр отдыха. Зарядиться позитивом сюда приходят и дети, и взрослые. Главной же проблемой для бизнесменов стал поиск подходящего помещения. Необходимый по размеру ангар удалось найти лишь в Коле, а затем пришлось его почти полностью переоборудовать. Но результат того стоил.

«Прибыль он уже приносит, вложения почти окупились, - говорит Лев Клюшников, директор парка отдыха «Небо». - Сейчас мы планируем расширяться. Мы открыли  в конце 2018 года фитнес-зал, открыли и сауну. В этом году планируем расширить фитнес-зал, задействовать дополнительные помещения. Тема фитнеса актуальнее и актуальнее с каждым днём. И планируем в следующем году переделать батутную арену, немножко переделать – внести небольшие изменения. Также мы постоянно работаем над расширением услуг аниматоров».

Ещё у батутного парка «Небо» есть социальные программы. Ребята из детских домов посещают учреждение бесплатно, а для остальной молодёжи руководители «Неба» проводят безалкогольные вечеринки. С этими проектами парк заявился на конкурс Центра поддержки предпринимательства «Молодой предприниматель России» и победил в региональном этапе. Следующий тур, федеральный, пройдёт в Казани. Туда съедутся все самые успешные молодые бизнесмены страны. И, так как Лев с компаньоном планируют расширять бизнес, они надеются услышать там много интересных идей, которые затем смогут воплотить в жизнь в Мурманской области.

«Помимо конкурса, который проходит на федеральном этапе, также есть ещё и ряд образовательных активностей, - говорит Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской  области. - Это и огромный нетворкинг, с такими же успешными молодыми предпринимателями, и обмен идеями. Мы каждый год отправляем на эти федеральные этапы наших молодых успешных предпринимателей, получаем от них обратную связь. Это невероятный опыт, классные новые идеи, знакомства, обмен визитками, который происходит на таких мероприятиях. Что позволяет, возможно, взглянуть на свой бизнес по-другому. Посмотреть, как устроено предпринимательство в других регионах, как можно масштабировать свой бизнес, выйти уже из региона, оказывая услуги в других регионах нашей страны».

Кроме того, у Льва Клюшникова есть и ещё бизнес-идеи, помимо батутного парка. Молодой предприниматель уже консультировался на этот счёт в Центре поддержки предпринимательства региона. Он хочет посмотреть, как похожие проекты реализовали в других частях нашей страны. Поездка в Казань на федеральный этап конкурса «Молодой предприниматель России», уверен бизнесмен, в этом поможет.

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