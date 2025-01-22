Любил, но всё-таки убил!

Семейная трагедия разыгралась в одном из дворов Кировска. Суд признал северянина, убившего свою жену, виновным в преступлении.

По версии следователей, осужденный поссорился со своей бывшей женой. Обида не прошла, мужчина решился на преступление.

Мартовской ночью северянин подкараулил обидчицу возле подъезда на Олимпийской улице в Кировске. Он дождался, когда бывшая возлюбленная появится на улице и несколько раз выстрелил в неё из пневматической винтовки. Убедившись в смерти женщины мужчина увез её тело с места преступления и закопал в снегу.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «Собранные следственным отделом по городу Апатиты СУ СК РФ по Мурманской области доказательства, признанными судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении мужчины 1978 года рождения. Он признан виновным в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима».