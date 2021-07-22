Любимое время северян – полярный день уходит

В Мурманске завершается полярный день. Его плавно сменяют белые ночи. Круглосуточно светить солнце уже не будет, 23 июля оно начнёт уходить за горизонт. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у северян, какой плотности шторы они используют каждый год, чтобы крепче спать, как им живётся в полярный день. Мнения мурманчан разделились:

- Это моё любимое время года! Оно очень радостное и весёлое.

- Полярный день поднимает жизненный процесс, заставляет двигаться. А полярная ночь, наоборот, заставляет спать.

- Я люблю, когда темно. Поэтому более комфортно в темноте

- Я предпочитаю спать в полной темноте. Лучше полярная ночь.

- Это наша эксклюзивная особенность, мы этим гордимся. Время, которое мы переживаем, как свою молодость, – полярный день.

- Мне нравится, когда солнышко светит. Красота!