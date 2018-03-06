Любимые места мурманчан станут ещё краше

Сразу два объекта культурного наследия в центре Мурманска: памятник Сергею Мироновичу Кирову и памятник Кириллу и Мефодию вместе с прилегающими к ним скверами вошли в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Сквер у памятника Кирову, который находится в самом сердце Мурманска, у областной думы, в скором времени, возможно, будет благоустроен.

Реконструкция планируется в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

Согласно дизайн-проекту в этом небольшом парке отремонтируют тротуары, высадят новые деревья и кустарники, отреставрируют памятник и его постамент, чтобы площадка выглядела современной и ухоженной, как центральный сквер на улице Пушкинской.

Ещё одна, не менее значимая для горожан общественная территория, - сквер у памятника Кириллу и Мефодию. Горожане любят приезжать сюда, особенно летом, чтобы посидеть в тени деревьев, поиграть в шахматы и шашки, просто пообщаться. Сквер настолько любим мурманчанами, что многие по собственной инициативе ухаживают за ним: подрезают деревья и кустарники, украшают сквер на праздники, следят за порядком. Но, несмотря на их старания, эта территория давно нуждается в реконструкции. Тротуарная плитка пришла в негодность, деревья разрослись… Дизайн-проект реконструкции сквера наглядно демонстрирует новшества, которые его ожидают в ближайшее время. Памятник и постамент к нему будут отреставрированы, бордюрный камень и покрытие пешеходной зоны заменены. Изюминка проекта - монтаж панно из гранитных плит в форме книги.

Беспокоит только то, что, по словам местных жителей, после заката солнца любят здесь прокататься на лошадях всадницы, которые категорически не хотят слышать просьб мурманчан о том, что это вредит любимому месту отдыха.

Скоро подобные ситуации можно будет предотвратить. С целью предотвращения вандальных действий и для безопасности горожан на обоих объектах будет установлено круглосуточное видеонаблюдение.