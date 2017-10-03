День за днём с «Арктик-ТВ»03.10.17 19:30
«Любимый учитель» - присоединись к всероссийской акции
5 октября во всем мире отметят День учителя. Министерство образования и науки Российской Федерации проводит всероссийскую акцию «Любимый учитель».
Для участия в акции все желающие могут разместить в социальных сетях «ВКонтакте», «Twitter», «Facebook», «Instagram» или «Одноклассники» фотографию с любимым учителем и написать поздравление. Обязательно поставить хештег #любимыйучитель, #деньучителя, или #учительгода. Все поздравления автоматически попадут на интерактивную ленту проекта «Любимый учитель» на сайте Министерства образования России.
Акция проводится уже несколько лет, её активно поддержали политические деятели, звёзды эстрады, спортсмены.
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