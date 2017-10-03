«Любимый учитель» - присоединись к всероссийской акции

5 октября во всем мире отметят День учителя. Министерство образования и науки Российской Федерации проводит всероссийскую акцию «Любимый учитель».

Для участия в акции все желающие могут разместить в социальных сетях «ВКонтакте», «Twitter», «Facebook», «Instagram» или «Одноклассники» фотографию с любимым учителем и написать поздравление. Обязательно поставить хештег #любимыйучитель, #деньучителя, или #учительгода. Все поздравления автоматически попадут на интерактивную ленту проекта «Любимый учитель» на сайте Министерства образования России.

Акция проводится уже несколько лет, её активно поддержали политические деятели, звёзды эстрады, спортсмены.