Любишь кататься - не копи долги за ЖКУ!

Изъятие автомобиля подтолкнуло одну мурманскую семью оперативно погасить долги за отопление. Долг почти в 100 тысяч рублей горожане накопили перед компанией «Мурманэнергосбыт». С целью исполнения судебного решения приставы арестовали иномарку, перевезя её на эвакуаторе на штраф-стоянку.

Олег Ганин, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Ленинского округа г.Мурманск: «Прежде всего, должник должен погасить всю задолженность. Если же у него есть документы, которые могут подтвердить факт отсутствия задолженности, то он может обратиться в суд за отменой судебного решения, либо непосредственно в «Мурманэнергосбыт» с целью отзыва исполнительных документов».

По данным компании «МЭС», только в Мурманске и Североморске сейчас числятся более 100 автовладельцев, накопивших астрономические долги за отопление перед региональным предприятием, поэтому во многих случаях крайней и эффективной мерой в работе с должниками ЖКУ является изъятие автомобиля. Например, владелец эвакуированной иномарки в течение суток полностью закрыл долг.