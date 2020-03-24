Любишь кататься – подъёмник тебе не нужен!

Кировский горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» сопротивлялся запретам в рамках борьбы с распространением коронавируса и до недавнего времени был открыт для посетителей. Но администрация города пошла на решительные меры и отключила электричество на подъёмнике.

После закрытия «Большого Вудъявра» все горнолыжники и сноубордисты отправились на склоны «Кукисвумчорра». Однако работа и этого курорта долго не продлилась. Сначала им отключили электричество за непослушание. А теперь, в связи с постановлением губернатора о дополнительных мерах по противодействию распространения коронавируса в Мурманской области, горнолыжный склон и вовсе закрылся.

Но не навсегда, а до следующего сезона. Сейчас сотрудники занимаются возвратом денег за скипассы, а толпы раздосадованных туристов вынуждены вернуться домой из-за несостоявшегося отпуска.