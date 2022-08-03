Любишь кататься, готовься платить! В нескольких высотках Мурманска могут остановиться лифты

Тревожная информация появилась в группе «Регион 51» «ВКонтакте». Там сообщили, что мурманские управляющие компании «Чистый дом» «Арктик» не платят за обслуживание лифтового оборудования. В связи с этим, организация, которая ремонтирует подъёмные механизмы, не может осуществлять свою прямую деятельность. А а запускать сложную технику без должного обслуживания просто небезопасно. Это значит, что лифты в нескольких домах в скором времени могут остановиться.

В соцсетях сообщают, что управляющие компании, обслуживающие эти дома, не платят за обслуживание лифтового оборудования.

Тревожная информация появилась в группе «Регион 51» «ВКонтакте». Там сообщили, что мурманские управляющие компании «Чистый дом» «Арктик» не платят за обслуживание лифтового оборудования. В связи с этим, организация, которая ремонтирует подъёмные механизмы, не может осуществлять свою прямую деятельность. А а запускать сложную технику без должного обслуживания просто небезопасно. Это значит, что лифты в нескольких домах в скором времени могут остановиться.

Поступающие от населения деньги управляющие компании попросту удерживают на своих счетах и не оплачивают важные для населения услуги... А ведь для кого-то лифт это не просто комфорт. Для огромного количества людей лифт – это жизненная необходимость.

Жильцы, дома которых обслуживают указанные управляющие компании, такому повороту событий совсем не рады. Такие выводы можно сделать из комментариев, появившихся под постом на страничке «ВКонтакте»: «ООО «Арктик» обслуживает 34 дома. Не представляю, как люди будут без лифта». «А жители пусть потом с этих управляшек моральный ущерб взыщут!». «Совсем оборзели. Жители платят, а деньги оседают в карманах». «Срочно, жильцы, пишите заявление на смену управляющей компании!». «Такого не должно быть. Если молчать - это так и будет продолжаться».

Мы попытались связаться с управляющими компаниями, чтобы выяснить, что же происходит и почему деньги жильцов так и не дошли до конечного получателя. Дозвонились до специалистов «Чистого дома». Но его сотрудники сообщили лишь, что сами в шоке, так как деньги, якобы, лифтовикам перечислили в полном объёме:

- Вот это у нас всё поднялось в соцсетях, это какая-то «утка», потому что у нас счета все оплачены.

- Все оплачены счета?

- Да. У нас тут все в шоке поэтому!

Что ж, если счета оплачены, значит и бояться нечего. Мы связались с лифтовой службой и нам подтвердили, что «Чистый дом» с лифтовиками держит связь. Деньги на счёт обслуживающей организации пока не поступили, но в ходе диалога компании договорились подождать и вместе во всём разобраться.

А вот прояснить ситуацию с компанией «Арктик» мы так и не смогли. На звонок по номеру, который не без труда удалось найти на просторах Интернета, так никто и не ответил. По словам лифтовой службы, с ними никто на связь тоже не выходил. Похоже, поддерживать диалог руководство «Арктики» не планирует. А значит, жильцам этой УК стоит готовиться к ежедневным тренировкам ног и дыхания. Лифты в домах управляшки, скорее всего, в ближайшее время работать перестанут.

К слову, организация, обслуживающая подъёмные механизмы в областном центре, сообщила, что задерживают оплату не только эти две управляющие компании. Есть ещё несколько «управляшек», в домах которых жители могут вскоре столкнуться с неудобствами. Также не платят лифтовикам некоторые ЖСК и ТСЖ. Их участникам тоже стоит поинтересоваться у председателей, куда уходят средства квартировладельцев.