Любишь копить долги, можешь лишиться и машины

Судебные приставы регулярно проводят рейды по выявлению злостных должников, которые состоят у них на учёте. Сегодня очередная проверка прошла во дворе на улице Скальная областного центра.

Осмотр автомобилей у приставов много времени не занимает. Прогуливаясь по двору, они проверяют номера автомашин по своей базе данных через мобильное приложение, установленное в телефоне. Современные технологии позволяют быстро найти должников.

Сегодняшняя проверка оказалась результативной: почти каждый третий автомобиль принадлежал злостным неплательщикам.

Кристина Бондаренко, судебный пристав Октябрьского округа города Мурманска: «В прошлом году отделом судебных приставов Октябрьского округа города Мурманска были обнаружены 524 автотранспортных средств должников, около 80 были арестованы».

В ходе сегодняшней проверки были выявлены автомобили, чьи владельцы числятся с небольшими суммами задолженности, кроме одного. Мурманчанка в бордовой «ДЭУ-Нексией» оказалась серьёзной неплательщицей.

Кристина Бондаренко, судебный пристав Октябрьского округа города Мурманска: «В отношении должника возбуждено исполнительное производство в пользу управляющей компании на сумму долга более 200 тысяч рублей. Данное транспортное средство нами было арестовано».

За неуплату коммунальных услуг мурманчанку лишили автомобиля. Теперь, если в течение 10 дней она не погасит задолженность в полном объёме, то эта машина будет оценена и реализована для закрытия долга. Стоит отметить, что подобные рейды в Мурманске проводятся еженедельно. Поэтому, чтобы не доводить ситуацию с долгами до крайности, лучше их не копить.