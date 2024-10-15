День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.24 19:30
Любитель алкоголя любит покататься и на машине
В Мурманске в одном из дворов на проспекте Героев-североморцев прохожие заметили нетрезвого водителя, о чём сообщили в полицию.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали автолюбителя и провели освидетельствование, результаты которого оказались не в пользу мужчины.
Позже выяснилось, что в 2021 году его уже лишали прав на два года за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Теперь северянину грозит штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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