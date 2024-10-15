Любитель алкоголя любит покататься и на машине

В Мурманске в одном из дворов на проспекте Героев-североморцев прохожие заметили нетрезвого водителя, о чём сообщили в полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали автолюбителя и провели освидетельствование, результаты которого оказались не в пользу мужчины.

Позже выяснилось, что в 2021 году его уже лишали прав на два года за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Теперь северянину грозит штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.