Любитель выпить опять сел за руль и попал в ДТП

В Мурманске сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля марки «БМВ», который совершил дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии опьянения.

Авария произошла на проспекте Героев-североморцев.

Нарушителю было предложено пройти освидетельствование в медицинском учреждении, от которого он отказался.

При проверке по базам данных сотрудниками было установлено, что ранее владельца немецкой легковушки дважды ловили за езду в нетрезвом виде. И в этот раз ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до трёх лет.