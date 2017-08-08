День за днём с «Арктик-ТВ»08.08.17 19:30
Любителей рыбалки пришлось спасать пограничникам
В Вайда-Губе Баренцева моря маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту потеряло ход и начало тонуть. На помощь рыбакам был незамедлительно направлен пограничный сторожевой катер.
Спустя 40 минут сотрудники ФСБ обнаружили любителей морской рыбалки. Пограничники подняли рыбаков на борт сторожевого катера. Медицинская помощь им не потребовалась. Потерпевших бедствие людей весте с лодкой доставили к причалам посёлка Лиинахамари.
Благодаря своевременным действиям и профессионализму команды катера трагедии удалось избежать. Специалисты управления обращают внимание граждан на соблюдение мер безопасности при нахождении в море, особое внимание при этом стоит уделять техническому состоянию плавсредств.
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 287 человек
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