Любители бездорожья со всей России съехались в Мурманскую область

В Ревде стартовал финал Чемпионата России по трофи-рейду.

Мощные тюнингованные вездеходы, лебёдки, системы навигации и связи – ещё пару лет назад Заполярье славилось своими гонками по пересечённой местности, и эта добрая традиция возрождается.

На время Ревда стала точкой притяжения автоспортсменов со всей России, здесь дали старт финалу Чемпионата России по трофи-рейду. За три дня участники должны преодолеть 500 км тяжёлого бездорожья, включающего 150 км специальных участков. Это отрезки маршрута повышенной сложности, прохождение которых может вызвать значительные трудности. Многие пилоты признаются, что испытывают приятный мандраж перед заездом.

Всего зарегистрировано 27 участников из Санкт-Петербурга, Владивостока, Зауралья, Тверской и Мурманской областей. Буквально всё здесь пропитано соревновательным духом

Трассы сложные, но весьма живописные, уверяют организаторы. Сама Ревда была выбрана неслучайно, ландшафт вокруг посёлка отлично подходит для гонок такого типа.

Светлана Наумова, министр физической культуры и спорта Мурманской области: «Большая командная работа, подготовка трассы, организационные вопросы – они решались не только, конечно, федерацией, но и администрацией Ловозерского района. Поэтому я уверена, что всё мероприятие, вся подготовка, которая была тщательной в течение полугода, даст свои результаты».

В церемонии открытия принял участие и Андрей Иванов, один из немногих жителей региона, участвовавший в ралли Париж-Дакар и стоявший у истоков проекта «Арктик-Трофи».

Результаты финала Чемпионата России по трофи-рейду будут известны уже ближайшее время.