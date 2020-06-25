Любители цветов воруют их с клумб мурманчан

Многие жители Мурманска стараются украсить городское пространство и высаживают в скверах рядом с домами цветы. Вот только труд садоводов любителей, которые вкладывают в хобби и силы, и средства из своего кармана, очень часто другие горожане не ценят. Разоряют и портят клумбы.

Один из таких случае запечатлела камера видеонаблюдения на Морской улице Мурманска, в районе дома №1, где разбит палисадник. На изображении хорошо видно как молодые люди срезали несколько цветов. Заметно, что сделали это они умышлено, подождав пока пройдут прохожие.