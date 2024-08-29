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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.24 19:30

Любители милых глазок и виляющих хвостов организовали свой вольер для обучения животных различных трюков.

Вы здесь не услышите всем известных команд: «Апорт», «Барьер» и «Змейка». Собак учат считывать жесты и звуки дрессировщика. Так начинается знакомство с дисциплиной аджилити, по-простому, бегом с препятствиями.

Вероника Окунев, тренер по аджилити: «Приходит пара, мы начинаем с того, что собачку учим преодолевать барьер. Потом тоннели у нас, другие снаряды, которые присутствуют в этом виде спорта».

Пара – это человек и собака, которые тренируются в тандеме. Именно от их совместной работы зависит качество и количество выполненных трюков.

Так выглядит изучение трассы, которую до зубов знает маленький Схипперке Масяня. Он неоднократно становился чемпионом по аджилити.

Этим летом хороший мальчик завоевал сразу два призовых места на соревнованиях в Казани, а прошлой зимой показал лучший результат в Санкт-Петербурге.

Малыш – пример для чихуахуа Виши, которая ещё только учится. Но есть и такие породы собак, которые с трудом поддаются дрессировке.

Вера Киселева, инструктор по дрессировке: «Вся практически пятая группа называются «примитивные». Это басенжи, акиты, в них это практически не заложено, особенно ричбеки. Например, у них селекционно не выводили интеллект и соответственно не отбирали их по этому признаку. Там было другое важно. И, соответственно, с ними первое, что что мы делаем, предупреждаем владелецев, что не надо требовать выше, чем собака вам может дать, лучше закрепить несколько навыков, которые вам помогут в жизни».

Непослушные и упертые собаки для опытных инструкторов не проблема, всё зависит от задач хозяина.

Все тренировки и межклубные соревнования проходят в манеже «Арктик-Холл» в Мурманске, где обустроена полоса препятствий. На тренировки по аджилити выходят не только тренеры с питомцами, но и сами хозяева, которые также хорошо знают трассу.

Научить различным трюкам собаку могут даже дети. Всего в клубе 40 спортсменов, большинство из которых уже занимали призовые места на состязаниях.

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