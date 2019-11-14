Любители свежей рыбки попались на браконьерстве

В Оленегорском районе полицейские задержали двоих подозреваемых в браконьерстве. На озере Куреньга мужчины занимались выловом рыбы ценных промысловых пород без разрешительных на то документов.

Задержанными оказались жители Оленегорска 1955 и 1980 годов рождения. В их лодке стражи правопорядка совместно с инспекторами рыбоохраны обнаружили 93 незаконно выловленные особи. Удалось установить, что подозреваемые нанесли ущерб водным биологическим ресурсам страны на сумму около 58 тысячи рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов), - комментирует Александр Игнатович, референт отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области. - Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет, а также денежный штраф в размере одного миллиона рублей».