Любители турпутешествий замерли в ожидании новостей

Скачок курса валют заставил многих северян внимательней относиться к своим сбережениям. Теперь некоторым россиянам, которые планировали отдых заграницей, предстоит взвесить всё «за» и «против».

Журналисты «Арктик-ТВ» узнали у мурманских турагентств, пришло ли время подаваться панике?

Обстановка в мире меняется каждый день и уже невозможно делать вид, что ничего не происходит. И вот падение рубля – новый повод для беспокойств. Многие мурманчане задумались, а стоит ли вообще куда-то отправляться летом? И не обанкротит ли их путешествие в экзотические страны за экзотические деньги?

Анна Нелипа, менеджер по туризму: «В этом году, конечно, не самый лучший период. Если в марте, обычно, самый сезон, очень много бронирований, некогда головы поднять. То сейчас народ замер, просто смотрит, что будет». По словам мурманских турагентств, цены на отдых уже возросли, но не до заоблачных величин. И панике поддаваться рано. Повальной сдачи билетов или отказов от бронирований заполярные турагенты не наблюдают. Это, скорее всего, единичные случаи. Однако в свете последних событий заметен возросший интерес к путешествиям по России.

Татьяна Валуцкая, старший менеджер турагентства: «Очень много запросов по России. Есть такие, кто изначально планировал поездку заграницу, но сейчас приценивается: а если поехать в Крым или Сочи? Мы, как одно из старейших агентств города, занимаемся очень плотно этим направлением, объектов на гарантии огромное количество».

Что касается ходящего по планете коронавируса, то новости о закрытии Италии на карантин не стали проблемой для мурманчан, потому что в эту солнечную страну наши люди не особо любят ездить весной.

Анна Нелипа, менеджер по туризму: «У нас было не так много бронирований в Италию. Всё-таки это больше летнее направление, поэтому мы сильно не ощутили закрытие этой страны. Будем надеяться, что другие страны останутся открытыми».

Стоит отметить, что популярным направлением остается для северян солнечная Турция, а также Тунис, Греция и Арабские Эмираты. Также северяне активно изучают старую Европу и её восточную часть.