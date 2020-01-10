День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.20 19:30
Любителя ездить на машине под градусом лишили свободы на один год
В Оленегорске вынесен приговор мужчине, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование, результат которого подтвердил подозрения полицейских.
Инспекторы установили, что гражданин неоднократно попадался правоохранителям в пьяном виде за рулем. В конце 2018 года он уже был привлечён к уголовной ответственности, а на момент повторного нарушения срок лишения водительского удостоверения ещё не истёк. Мужчина приговорён к наказанию в виде лишения свободы на 1 год условно, с испытательным сроком два года.
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