Любителя покататься в пьяном виде отправили на общественные работы

300 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В Оленегорске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя.

Ночью на Ленинградском проспекте в Оленегорске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «ВАЗ». По внешним признакам водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование.

Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что ранее автолюбитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и семь месяцев… Срок ещё не истёк».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Судом нарушителю назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.