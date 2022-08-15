«Любителям» камчатского краба придётся отвечать по закону

Мурманские пограничники задержали предполагаемых браконьеров, которые транспортировали продукцию из камчатского краба от побережья Кольского залива к месту переработки и хранения в Оленегорск.

Мурманские пограничники задержали предполагаемых браконьеров, которые транспортировали продукцию из камчатского краба от побережья Кольского залива к месту переработки и хранения в Оленегорск.

У нарушителей закона изъяли: автомобиль, 144 комплекта конечностей и 98 брикетов с мясом камчатского краба общим весом более 345 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 8 миллионов рублей.

В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.