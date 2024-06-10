Любителям пляжных гонок в Териберке грозит административное наказание

Сотрудники Госавтоинспекции Кольского района привлекли к ответственности водителей за езду по берегу моря в посёлке Териберка.

В сети было опубликовали видео, на котором несколько автомобилей осуществляли движение по территории водоохраной зоны, расположенной в посёлке. Участники гонок нарушали требования Водного кодекса.

Сотрудникам автоинспекции совместно с участковым уполномоченным полиции удалось установить личности правонарушителей, ими оказались жители Тверской и Нижегородской областей.

Теперь им грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.