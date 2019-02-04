Любителям танцевального спорта подарили чудный пол

Глава администрации Мурманска посетил детско-юношескую спортивную школу № 14 по танцевальному спорту, где совсем недавно завершился ремонт в одном из залов.

Спортивная школа № 14 располагается в здании на улице Баумана с 2009 года. Тогда же в классах был сделан ремонт, который руководство и преподавательский состав старались сохранить в хорошем состоянии. Но потом в учреждении случилась беда – прохудились трубы отопления.

- Полы у нас были постелены в 2009 году, но у нас в прошлом году была авария: прорвало систему отопления, - напомнила Светлана Стоборова, директор ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту. – Всё пришло в негодность. И вот сейчас уже пол отремонтирован, занятия идут с января уже в этом зале. Покрытие, которое мы имеем сейчас, ни с чем не сравнимо, мы можем им гордиться.

Новый спортивный паркет соответствует всем современным требованиям качества и безопасности. «Дети проводят очень много времени на паркете, нагрузка большая идёт на суставы, - рассказывает Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Даже сами ребята сейчас отмечают, что на этом паркете танцевать легче, что он такой вязкий, он травмобезопасный. Я очень рада этому, все наши мамы, папы, бабушки могут быть спокойны, потому что на этом паркете дети не получат никаких травм».

Во время рабочей поездки в школу глава администрации Мурманска встретился с её воспитанниками, которые только вчера выиграли региональные соревнования и совсем скоро отправятся представлять нашу область на всероссийском уровне. «Нам, самое главное, чтобы у любого ребёнка, желающего заниматься данным видом спорта, была такая возможность», - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

При должном уходе напольное покрытие прослужит школе как минимум десять лет, а значит, что ещё не одна пара юных чемпионов отточит своё мастерство в этих стенах. Как знать, может именно улучшение материально-технической базы послужит толчком к ещё боле интенсивному развитию этого спортивного направления в нашем городе.