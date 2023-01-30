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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.23 19:30

«Люблю тебя, мой Мончегорск!» - в областной Думе закрывается выставка талантов города металлургов

В здании Мурманской областной Думы состоялось торжественное закрытие ретроспективной выставки работ обучающихся Детской школы искусств им Владимира Иосифовича Воробья «Люблю тебя, мой Мончегорск!».

Как утверждают специалисты, творчество - это итог чего-то абсолютно нового, но ретроспективная выставка «Люблю тебя мой Мончегорск!» обращает внимание зрителя ещё и на былые времена.

Владислав Разумей, ученик Детской школы искусств им. В.И. Воробья, г.Мончегорск: «Здесь представлена моя картина - моя работа, которая называется «Мончегорский теремок». Я выполнил её в прошлом году на уроках композиции, она приурочена к годовщине - к юбилею города и на ней изображён Мончегорский теремок. Это был Дом пионеров, но это здание давно сгорело. Работа выполнена в технике линогравюра. Изначально мы берём эскиз, рисуем сам эскиз и переносим его на печатную форму - линолеум. После чего специальными инструментами мы гравируем работу и под большим давлением печатаем её на станке».

Владислав Разумей, ученик Детской школы искусств им. Владимира Иосифовича Воробья, признался, что его работа потребовала много внимания и терпения. Однако под чутким руководством директора учреждения возможно всё.

Елена Васьянова, директор Детской школы искусств им. В.И. Воробья, г.Мончегорск: «Творчество - несомненно важная составляющая всего процесса учебного процесса. Но я считаю, что главное - это овладение ремеслом. Если ученик внемлет всем законам и стараниям учителя, то такой ученик несомненно добьётся высот».

54 картины учеников из Мончегорска выполненные акварелью, гуашью и в различных техниках печатной графики. Работы иллюстрируют разнообразие творческого потенциала молодых дарований, которые открывают зрителю красоту своего края. Уникальная выставка объединила художественное творчество учащихся разных поколений.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «В ожерелье учреждений дополнительного образования Мурманской области, да, и в принципе, любого региона, особое место всегда занимают детские художественные школы. Их гораздо меньше в сравнении с музыкальными школами, школами искусств, потому что это всё-таки элитарные учебные заведения, где обучаются ребята, которые обладают особым даром писать картины. И сегодня мы убедились в том, какие же у нас талантливые художники, юные художники. Причём, на выставке были представлены и работы выпускников разных лет, выпускников и учеников школы, многие из которых уже даже старше меня».

Преемственность поколений, традиции говорят о том, что художественная школа воспитывает и прививает чувство прекрасного у подрастающего поколения. Власти региона разделяют данную точку зрения и поддерживают юных северян.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Мы ещё с ребятами договорились о том, что они свои идеи, которые у них есть, будут предлагать нашему молодёжному парламенту, мне - не только как депутату, но и как пианистке, потому что всегда на стыке различных жанров рождаются очень интересные коллаборации. Ребята рассказывали, а я их поддержала, что будет очень интересная коллаборация живописи и музыки академического искусства».

Площадка Мурманской областной Думы всегда открыта для юных талантов со всего региона. Сегодня ретроспективная выставка работ обучающихся Детской школы искусств из Мончегорска закрылась в торжественной обстановке. Депутаты вручили юным талантам и их наставникам благодарственные письма и памятные сувениры.

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