Любопытного бурого медведя запечатлела фотоловушка, установленная сотрудниками заповедника «Пасвик»

Хищник, прогуливаясь по лесу, заметил скрытую камеру, в нём, вероятно, проснулось любопытство. Не испугавшись, косолапый начал обнюхивать необычный предмет и попал прямо в объектив.

Но камера не пострадала. Пробовать её на вкус мишка не стал.

Специалисты заповедника нередко публикуют кадры с обитателями леса. Особенно харизматично выглядят медведи: косолапые любят чесать спины о деревья, так избавляясь от паразитов, или же просто дегенерирую мимо видео ловушек.