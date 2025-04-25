Любопытные волки заглядывают в объектив фотоловушки

Новыми кадрами из жизни диких животных поделились сотрудники Лапландского заповедника. В этот раз на видео запечатлены грозные, но любопытные хищники – волки.

«Волки продолжают обследовать наши фотоловушки: один подошёл близко к камере и заглянул прямо в неё. Остальные не проявили такого интереса, зато ещё один из них позволил хорошо себя рассмотреть, улегшись отдыхать на льду озера», - написали под роликом в своих социальных сетях специалисты.

Хищники, к слову, последнее время нередко попадаются в объективы специальных камер и порой ведут себя на кадрах не как грозные лесные охотники, а как их одомашненные сородичи.