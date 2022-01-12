Любопытный лось «дежурит» около магазина в посёлке Риж-Губ

Этот небольшой населённый пункт находится недалеко от Мончегорска. В объектив видеокамеры местного жителя сохатый попал возле продуктового магазина.

Как часто, отправляясь за покупками в магазин, вы встречаете лося? Жители Риж-Губы точно знают ответ на этот вопрос. В одну из групп социальной сети «ВКонтакте» выложили видео, на котором и запечатлён лесной житель. На кадрах сохатый «дежурит» около местного магазина, по всей видимости, надеясь на угощение. Которое он в конечном итоге и получает.

Видно, что людей животное не боится и с радостью идёт на контакт. Вот только такие встречи не всегда заканчиваются полюбовно. Стоит помнить, что сохатые остаются диким и временами весьма агрессивными животными.