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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.21 19:30

Любопытство, азарт и роботы – три кита современной робототехники

Юные мурманчане удивляют своими техническими изысканиями и ноу-хау.

Подводный аппарат, квадрокоптеры и специальное программное обеспечение представили воспитанники Мурманского политехнического лицея на общероссийской олимпиаде. Все эти чудеса современной инженерной мысли сделаны руками старшеклассников, но некоторые лицеисты идут ещё дальше. Например, Роман Симановский вынашивает идею создания специальной медицинской программы.

Симановский Роман, лицеист: «Одна из идей, это мой проект, это диагностирование заболеваний лёгких по рентгену и компьютерной томографии. Я планирую это внедрить в медицину. Сейчас, наверное, это просто как концепт, но в дальнейшем я хочу, чтобы диагностировались заболевания с помощью моей программы».

Призёром олимпиады стал Егор Батаргин, ученик 11-го класса, чей проект вышел в финал испытания. Техническое состязание было организовано во Владивостоке.

Егор, Батаргин, лицеист и призёр «Олимпиады кружкового движения Национальной технологической инициативы»: «Проект связан с подводной робототехникой. Задача поставлена такая: робот должен проплыть по определённым меткам, которые находятся на дне и состыковаться со станцией, которую мы сами тоже собрали».

Глава Мурманска по достоинству оценил победу юных конструкторов, отметил заслуги преподавателей Мурманского политехнического лицея, особо подчеркнув важность прикладного значения исследований лицеистов.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это очень важно для нашего города, причём в самом широком диапазоне. От технического перемещения грузов и заканчивая программным обеспечением логистических проблем. Вот это всё они делают и, конечно, это замечательно».

Андрей Иванович выразил надежду, что по окончанию учёбы в вузах ребята вернутся домой, здесь их инженерная квалификация точно пригодится.

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