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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.25 19:30

Любовь - лучший подарок на 8 Марта

Всё-таки, что больше запоминается в День весны? Подарки или достаточно внимания к женщине? Ответ на этот сложный вопрос журналисты «Арктик-ТВ» искали у своих земляков.

На улицах города Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ», решила узнать о самых запоминающихся подарках, которые получили северянки на 8 Марта?

- К нам каждое утро 8 марта, почему-то ровно в 7 утра, приходил дедушка и дарил всегда тюльпаны.

- На 8 марта подарили мне айфон. Это и запомнилось.

- Любовь, мы 43 года вместе. И это хорошо … Многие не доживают до этого. - Подарок у нас в процессе - это постройка дома.

- Всегда хорошие были подарки. Лучший мой подарочек – это ты!

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