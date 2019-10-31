Мы поедем, мы помчимся, а вот сколько будет стоить билетик, скажут позжеЗима пришла, на дорогах выставили знаки «60 км/час»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.19 19:30

Любовь - в каждом письме с фронта

В Мурманской областной научной библиотеке  зачитали письма бесстрашных защитников Заполярья.  Фронтовые письма предоставил архив Военно-морского музея Северного флота.

Искренние и трогательные фронтовые письма защитников Заполярья декламировали мурманские актеры в областной научной библиотеке. Пять писем о любви, о жизни и о судьбе тех людей, кого разлучила война.

«Это письма бойцов Карельского фронта, это настоящие исторические документы, - рассказывает Анна Токарева, специалист Мурманской областной научной библиотеки. - В них мы найдём то, что не найдём ни  в одной книге: как бойцы жили, как любили, как чувствовали. Это дорогого стоит».

Мероприятие было приурочено к 75-летию Петсамо-Киркенесской наступательной операции, которая завершилась разгромом немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождением Северной Норвегии.

Также гостям представили фрагмент спектакля театра Северного флота «Туман над заливом».

«Наш спектакль о мурманчанах, о людях того времени, - говорит Александр Шарапко, главный режиссер Драматического театра Северного флота. - Нам кажется, что у нас получилась  интересная работа, мне не стыдно пригласить мурманчан на этот спектакль».

Зрители также смогли увидеть кадры из фильма «Три года до осени», сценарий для которого написала член Союза журналистов России Светлана Бокова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:00«Твой успех». Документальный фильм (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Банды». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO ДеньгиПодсели на деньги: около 54% занятого населения страны являются заёмщиками-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 10 копеек, евро укрепляется на 18 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыЭлектронную подпись «ограничили в правах» при переходе или прекращении права собственности на недвижимость
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 248 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика