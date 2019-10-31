Любовь - в каждом письме с фронта

В Мурманской областной научной библиотеке зачитали письма бесстрашных защитников Заполярья. Фронтовые письма предоставил архив Военно-морского музея Северного флота.

Искренние и трогательные фронтовые письма защитников Заполярья декламировали мурманские актеры в областной научной библиотеке. Пять писем о любви, о жизни и о судьбе тех людей, кого разлучила война.

«Это письма бойцов Карельского фронта, это настоящие исторические документы, - рассказывает Анна Токарева, специалист Мурманской областной научной библиотеки. - В них мы найдём то, что не найдём ни в одной книге: как бойцы жили, как любили, как чувствовали. Это дорогого стоит».

Мероприятие было приурочено к 75-летию Петсамо-Киркенесской наступательной операции, которая завершилась разгромом немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождением Северной Норвегии.

Также гостям представили фрагмент спектакля театра Северного флота «Туман над заливом».

«Наш спектакль о мурманчанах, о людях того времени, - говорит Александр Шарапко, главный режиссер Драматического театра Северного флота. - Нам кажется, что у нас получилась интересная работа, мне не стыдно пригласить мурманчан на этот спектакль».

Зрители также смогли увидеть кадры из фильма «Три года до осени», сценарий для которого написала член Союза журналистов России Светлана Бокова.