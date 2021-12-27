Любовь к конопле может потянуть на 10 лет лишения свободы

Мурманские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении жителя Колы, которого подозревают в выращивание конопли.

В принадлежащем ему гараже по проезду Автомобилистов в Коле оперативники обнаружили и изъяли 27 кустов конопли, которые мужчина выращивал и культивировал, а также сушеные листья этого наркосодержащего растения.

В боксе была найдена и готовая продукция, её направили в лабораторию для исследования.

Экспертом-криминалистом установлено, что нарушитель закона хранил 300 граммов марихуаны.

Обвиняемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.