Любовь к месту, где я живу: в Мурманском областном художественном музее открылась персональная выставка Марии Михайленко

Мария Михайленко – художник график, член Союза художников России, активно занимается развитием культуры в нашем регионе. В художественном музее она уже в третий раз представила свои работы.

Мария Михайленко, художник-график, председатель Мурманского областного общественного отделения ВТОО «Союз художников России»: «Выставка о разном, но она, наверное, о моей любви к месту, где я живу, в первую очередь. Дальше идут в каждой серии узкие размышления. Либо на графический мотив, как розовый свет, который встречает нас в Заполярье в окнах жилых домов, либо это жёсткая графика веток на белом снегу и т.д. Но в целом, это о моей рефлексии на тему места, где я существую, где я живу, на тему Севера в целом».

Персональная выставка - это всегда волнительно. Художник гордиться проделанной работой, но всё же чувствует ответственность перед гостями.

Мария Михайленко, художник-график, председатель Мурманского областного общественного отделения ВТОО «Союз художников России»: «Никто из нас помимо, наверное, актёров не умеет очень хорошо и долго разговаривать с аудиторией. Поэтому, когда приходит большое количество людей, ты перед ними стоишь, это всегда волнительно. Однако, художник не существует без зрителя, и мы делаем работы для того, чтобы их увидели, их оценили и получить какой-то фидбэк».

В работах Марии преобладают серые и чёрные оттенки, таким образом, мурманчанка передает влияние полярной ночи на состояние души и тела. Но в продолжительной нехватке света тоже есть плюсы. По словам Марии, полярная ночь - это время уюта, когда можно зажечь свечи и уединиться дома с чашечкой горячего чая. Север в таком виде знаком многим.

Валерий Сакович, куратор Центра современного искусства «21А»: «Этот образ ты его раньше встречал, и ты его сейчас видишь точно так же, как ты его когда-то видел. Это все очень живые картинки: ты понимаешь, что это часть жизни художника, она это видела, а ты это можешь тоже увидеть сам, где-то гуляя по городу».

Со знаменательным событием Марию поздравили её близкие друзья, сотрудники музея, заслуженные художники России и даже в режиме онлайн один из первых наставников – преподаватель Детской художественной школы.

Художественный музей в свою очередь рад принимать в своих стенах работы талантливых местных художников, но чтобы открыть персональную выставку необходимо пройти долгий путь.

Валентина Бредникова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного художественного музея: «Многие художники хотят выставиться, но перед тем, как попасть в художественный музей, молодому художнику необходимо сначала поучаствовать в выставках. Это выставки: «Точка россы», «Молодёжь Заполярья», «Заполярье», у нас ежегодно проходит выставка «Заполярье молодых художников». Обязательно должен поучаствовать в выставке «Заполярье» - это отправная точка для персональной выставки».

В экспозиции представлено более 25 работ, которые созданы в последние два года. Увидеть их можно до 11 декабря.