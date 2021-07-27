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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.07.21 19:30

Любовь к сизокрылым – мурманчанин 35 лет разводит голубей

Ровно 35 лет житель Мурманска разводит голубей. Сизокрылая стая ежедневно взмывает над дальней «Первомайкой».

Голубятню на 310 микрорайоне по праву можно считать исторической. Вот уже 35 лет Владимир Сипягин разводит здесь птиц. Таких заводчиков, как он, сейчас можно по пальцам пересчитать, а в СССР «пернатое» хобби пользовалось большой популярностью. По словам Владимира Ивановича, современная молодёжь интересуется другими вещами и дух романтизма им чужд.  

Владимир Сипягин, председатель клуба голубеводства г. Мурманск: «Сын понятия не имеет, что такое голуби. Он говорит: «Пап, вот на дороге такие же сидят».

Страсть к сизокрылым у Владимира Сипягина с детства. Всё началось с увлечения голубями отца. Говорит, что для кого-то счастье в кошках и собаках, а у него в полёте благородных птиц. Всего в голубятне живёт 50 питомцев. Содержать их удовольствие не из дешевых, но траты окупаются с лихвой, когда видишь взмывающую в небо стаю птиц.

Владимир Сипягин, председатель клуба голубеводства г. Мурманск: «Чувство радости я ощущаю, когда сюда прихожу. Я радуюсь, когда смотрю на голубей, запускаю, смотрю, кто и как летает».

У каждого голубя свой характер, всё как у людей. Например, недовольный самец может клюнуть самку в голову, чтобы та возвращалась в гнездо на яйца. У каждого пернатого в голубятне есть родовое кольцо, оно надевается на лапу птенца и остаётся с ним на всю его жизнь. Зачастую в питомник заходят такие любопытные горожане, Владимир Иванович готов рассказывать о подопечных часами. А везунчики могут даже подержать птицу в руках.

Издревле считается, что голубь — это символ мира, любви и верности. А если загадать желание и выпустить голубя, то оно обязательно сбудется.

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