Любовь к языкам до Всероссийской олимпиады доведёт

Во второй мурманской гимназии состоялось торжественное награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам. Талантливые ребята со всего города проверили свои знания языков: английского, французского и немецкого. В олимпиаде приняли участие около трёх тысяч человек и это рекордное количество. 100 из них стали победителями.

Марк Евдокимов, победитель олимпиады среди учеников 7-8-х классов, хотя сам пока ещё шестиклассник. «Конечно было сложно, но я думаю, что справился и получил достойную награду», - говорит Марк Евдокимов, ученик 6 класса, победитель.

Далее победителей ждёт региональный этап Всероссийской олимпиады. Как отмечают члены жюри, ребятам надо обладать не только языковыми навыками, но и страноведческими.

- Учащиеся имеют возможность побывать во Франции, - рассказывает Анна Бирюлина, учитель немецкого, английского и французского языков. – У нас была поездка в Берлин. Мы не только преподаем язык, но мы также приучаем наших подопечных открывать новые культуры и страны.

- Очень сложными задания были, - признаётся Лариса Терехова, и.о. директора гимназии № 2 (г.Мурманск). - Цель проведения олимпиады - это отбор самых-самых умных талантливых, способных детей, которые впоследствии будут представлять и защищать честь нашей страны.

Планы у олимпиадников самые разнообразные, но всех их объединяет любовь к языкам и благодарность к своим учителям.